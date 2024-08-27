バングラデシュ南東部フェニが未曽有の洪水に見舞われている/Salman Saeed/CNNフェニ（ＣＮＮ）胸の高さまで達する泥水の中を何百人もの人々が安全な場所を目指してゆっくり進んでいく。持ち物は頭上に高く掲げ、濡れないようにしている。バングラデシュ南東部のフェニ市に入ると、ここが、記憶にある限り同国最悪の洪水の一つの中心地と言われている理由が分かる。２１日の夜以来、１１の地区が水浸しになり、人口約１５０万人の