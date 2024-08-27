ここへきて、嵐メンバーの二宮和也（41）の快進撃が止まらない。【もっと読む】松嶋菜々子&二宮和也「あんぱん」凸凹夫婦はどうなる？ 迫る木村拓哉&天海祐希の“二の舞”今夏、主演しているドラマ「ブラックペアン2」（TBS系）は、18日放送の第6話も平均世帯視聴率11.5％（個人7.0％=視聴率はビデオリサーチ調べ・関東地区）。今期の民放ドラマで唯一の2桁台をキープしており、独走中。また2025年前期のNHK朝ドラ「あ