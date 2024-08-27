日本ハム・新庄剛志監督が２７日、自身のインスタグラムでＦ・レイエス外野手の「先発予告」をした真相を明かした。指揮官は２５日のソフトバンク戦、レイエスがカブス時代の２２年に投手として三振を奪う動画とともに「明後日の楽天戦先発レイエス『モーレ』で行かせてもらいます皆さん期待してください彼はやります！！」と投稿。今季１４発を誇る助っ人も「Ｉ’ｍｒｅａｄｙ」と自身のインスタグラムでアンサー