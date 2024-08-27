【AFP＝時事】24-25イタリア・セリエAは26日、第2節の試合が行われ、ユベントス（Juventus）は3-0でエラス・ベローナ（Hellas Verona）を下した。ティアゴ・モッタ（Thiago Motta）監督率いるユベントスは開幕戦でコモ（Como 1907）に3-0で快勝しており、今季リーグ戦で唯一開幕連勝を飾って単独首位に立った。昨季はここ4シーズンで最高順位となる3位に入ったユベントスは、19-20シーズン以来となるスクデット（リーグ優勝）を