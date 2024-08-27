27日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝144円83銭前後と、前日午後5時時点に比べ94銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝161円60銭前後と77銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース