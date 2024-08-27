■乃木坂46与田祐希、遠藤さくら、小川彩を大特集『TRIANGLE magazine 03』ソロ表紙が公開 【動画】彼女感たっぷりに笑顔を向ける遠藤さくら 他、ソロ表紙、メイキング動画 『TRIANGLE magazine 03』が10月29日に発売決定。乃木坂46の与田祐希、遠藤さくら、小川彩のソロ表紙が解禁された。 本誌では、与田、遠藤、小川をそれぞれ50ページの大ボリュームで撮りおろし。沖縄で撮影した与田はワインレッドのキャミソ&