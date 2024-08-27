2024年8月26日、韓国・国民日報は、人気グループ「BTS（防弾少年団）」の海外ファンたちが「韓国がSUGA（本名ミン・ユンギ、31）を冷遇している」として韓国不買運動を始めていると伝えた。記事によると、X（旧Twitter）などSNS上には「KoreanMediaCorrupt（韓国メディア腐敗）」「KoreanPoliceCorrupt（韓国警察腐敗）」「BoycottingKoreanTourism（韓国旅行不買）などのタグを付けた投稿が相次いでおり、泥酔状態で電動スクータ