中国南西部・雲南省玉渓市内の中国ラオス鉄道研和駅から23日午後、雲南省産の野菜を満載したコールドチェーン国際貨物列車が出発しました。これらの野菜は26日にタイの果物・野菜市場に到着する予定です。これは中国・ラオス鉄道のコールドチェーン国際輸送が常態化の段階に入ったことを示しています。キャベツや唐辛子など、400トン以上の生鮮野菜を積んだこの列車は、山や川を越えてタイの市場へ野菜を届け、地元の消費者に豊富