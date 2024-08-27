兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、日本維新の会吉村洋文共同代表（大阪府知事）は27日、斎藤知事への辞職勧告について「（維新として）当然、可能性はありうる。兵庫県議会の判断であり、（維新）県議団と協議して決めたい」と述べた。報道陣の質問に答えた。兵庫県幹部、知事の意向で元局長の処分急がす通報の調査結果待たず県議会の調査特別委員会（百条委）は、30日に斎藤