パワーハラスメントなどの疑惑で追及を受ける兵庫県斎藤元彦知事は27日、疑惑を告発した職員への懲戒処分について「手続きは適正だったと考えている。全体として問題はない」と述べた。定例記者会見で報道陣の質問に答えた。詳細について「どういったやりとりをしたか確認をして、百条委員会（県議会の調査特別委員会）でしっかり答えていきたい」とした。「お土産がない遠足には行かない」兵庫県知事巡る疑惑で新証言一連