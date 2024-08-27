【モデルプレス＝2024/08/27】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が26日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテを披露し、反響が寄せられている。【写真】LE SSERAFIMチェウォン、美デコルテ輝くチューブトップ姿◆チェウォン、美デコルテ大胆披露この日ピンクのニットワンピース姿を公開したチェウォン。チューブトップデザインで美しいデコルテを強調。ピンクのボブヘアに