カメラが捉えた希少な長江チョウザメ中国雲南省水富市【新華社水富8月27日】中国雲南省水富市を流れる長江上流の金沙江でこのほど、撮影愛好家が国家1級保護野生動物の長江チョウザメをカメラに収めた。同市農業農村局漁業ステーションによると、地域の生態環境が持続的に改善されていることを示しているという。長江チョウザメは長江流域特有の希少魚類で、主に中上流の本流と支流に分布。科学的、生態学的な研究価値が非常