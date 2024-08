SHINeeのオンユが、ニューアルバムを通じて想像の翼を広げる。オンユは本日(27日)、公式SNSに3rdミニアルバム「FLOW」の収録曲「Maestro」と「Shape of My Heart」のハイライトクリップを公開した。「Maestro」のハイライトクリップでオンユは、魚の指揮者になっている。ユニークな想像力が曲全体をリードする中、明るくも重厚感が魅力のベースとファンキーなドラムの調和が期待を高める。続いて公開された「Shape of My Heart」