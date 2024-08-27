気象庁は27日、津波の観測体制を強化するため、福井県など全国9地点に巨大津波計を設置すると発表した。2025年度予算の概算要求に関連経費13億200万円を盛り込んだ。福島第1原発でヒラメを飼う理由未曽有の現場、軽装備で接近可能に巨大津波計は水圧の変化を測定することで津波の高さを算出。現在、国内全66予報区のうち57予報区の92地点に設置している。能登半島地震を受け、これまでは巨大津波の発生可能性が極めて低い