[ベルリン ２７日 ロイター] - 市場調査グループＧｆＫとニュルンベルク市場判断研究所（ＮＩＭ）がまとめた９月の独消費者信頼感指数はマイナス２２．０と、前月改定値のマイナス１８．６から低下した。失業の小幅な増加、人員削減、企業の倒産を受けて所得の見通しが悪化。安定した景気回復への期待が後退している。市場予想のマイナス１８．２を下回った。所得の見通しを示す指数は１９．７から３．５に低下。多くの消費者