滇桐（てんとう）はアオイ科の大きな喬木で、1921年に雲南省で初めて発見・命名され、今から6500〜2万年前の新生代第三紀の遺存属だ。人民網が伝えた。中国科学院昆明植物研究所極少個体群野生植物総合保護チームは2006年より滇桐の保全生物学の研究を開始し、その遺伝資源の調査、収集、総合保護活動を体系的に実施している。研究チームは10年以上にわたる困難な調査を経て、雲南省、チベット自治区墨脱県、貴州省で5