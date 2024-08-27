【香港】 貿易収支（7月）17:30 予想-290.0億香港ドル前回-557.0億香港ドル 【ハンガリー】 ハンガリー中銀政策金利（8月）21:00 予想6.75%前回6.75% 【メキシコ】 貿易収支（7月）21:00 予想-15.5億ドル前回-10.369億ドル 【ブラジル】 拡大消費者物価指数(IPCA)（8月）21:00 予想0.2%前回0.3%（前月比) 【米国】 住宅価格指数（6月）22:00 予想0.0%前回0.0%