○経済統計・イベントなど １０：３０豪・消費者物価指数 １５：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １５：４５仏・消費者信頼感指数 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ○決算発表・新規上場など 決算発表：イズミ ※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか 出所：MINKABU PRESS