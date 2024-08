9月2日 価格改定 ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーション 5本体および周辺機器の価格改定を9月2日に実施する。 今回の価格改定は経済情勢の変動などの外部環境を受けたもの。通常モデルのPS5は79,980円、PS5 デジタル・エディションは72,980円になる。詳細は追って記載する。 (C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved