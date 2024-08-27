【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は26日、女子シングルス1回戦が行われ、大会第2シードのアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）は6-3、6-3でプリシラ・ホン（Priscilla Hon、オーストラリア）を退け、2回戦進出を決めた。ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2024）女王で第8シードのバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）も7-6（7-3）、6-2でマリーナ