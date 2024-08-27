「牛産業」が農村振興を後押し中国河南省西平県21日、河南省西平県にある肉牛飼育拠点。（鄭州＝新華社記者/高松齢）【新華社鄭州8月27日】中国河南省駐馬店市西平県はここ数年、畜産業の大規模化や標準化、工業化を推進し、肉牛や乳牛の大型繁殖拠点を建設している。現在は肉牛の飼育頭数が5万頭、乳牛の乳生産量は年間10万トンに達し、「牛産業」が農家の人々の増収と農村振興を支える重要な産業となっている。「牛産業」