気象台は、午後3時13分に、大雨警報（浸水害）を豊橋市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・豊橋市に発表東部では、28日朝まで土砂災害に、27日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊橋市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水27日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報27日夜のはじめ頃にかけて警戒■新城市□大雨警報・土