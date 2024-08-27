土砂災害警戒情報 レベル４（避難）相当が、8月27日午後2時40分、静岡県の掛川市と袋井市に発表されました。 危険箇所と周辺では厳重に警戒するとともに自治体からの避難情報に注意してください。 土砂災害警戒情報は、浜松市南部と浜松市北部、湖西市にも発表されています。