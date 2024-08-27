【JR在来線あす28日始発から運転見合わせも】 台風10号の影響で、鹿児島県内のJR在来線はあす28日始発から終日運転を見合わせる区間があります。 始発から終日運転を見合わせ ●鹿児島本線・鹿児島～川内の間 ●日豊本線・鹿児島中央～西都城の間 ●指宿枕崎線、肥薩線、吉都線の全線 28日正午ごろから終日運転を見合わせ 日南線・志布志～油津の間 あさって29日は、県内の在来線は全ての区間で始発