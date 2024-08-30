佐賀県と株式会社スクウェア・エニックスの「サガ」シリーズとの連携事業である「ロマンシング佐賀」2024年で10周年を迎えたことを記念して、10年ぶりの東京イベント『ロマンシング佐賀TOKYO』を8月30日より東京ミッドタウン日比谷で開催！ 東京ミッドタウン日比谷 アトリウム『ロマンシング佐賀TOKYO』まとめ 会場：東京ミッドタウン日比谷 アトリウム（東京都千代田区有楽町1-1-2）開催期間：2024年8月30日（金曜日）