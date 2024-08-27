俳優の藤木直人（52）が10月18日スタートのテレビ東京ドラマ「D＆D〜医者と刑事の捜査線〜」（金曜後9・00）に主演する。経営危機に陥った病院の再建を目指す医師と、組織にハマらないベテラン刑事がコンビを組み、難事件を解き明かすミステリー。藤木が医師を演じ、相棒の刑事役は寺島進（60）が務める。2人は初共演で藤木は「2人でどんなケミストリーを起こせるか楽しみ」と期待した。