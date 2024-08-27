TBSテレビが、韓国のSomething Specialとともにバラエティフォーマットの共同開発を行うことで合意した。共同開発作品は2025年2月に行われるMIP Londonで発表される予定で、Something Specialが日本企業とバラエティフォーマットの日韓共同開発に取り組むのは初めての試みとなる。TBSは、今年6月に韓国・ソウルに海外ビジネスの戦略拠点としてTOKYO BROADCASTING SYSTEM KOREA,INC.を設立。番組販売、ドラマリメイク、IP共同開発に