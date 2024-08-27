※経済指標 ＊米耐久財受注（速報値）（7月）21:30 結果9.9% 予想4.6%前回-6.9%（-6.7%から修正）（前月比) 結果-0.2% 予想0.1%前回0.1%（0.4%から修正）（輸送除くコア・前月比) ※発言・ニュース ＊バーキン・リッチモンド連銀総裁 バーキン・リッチモンド連銀総裁の発言が伝わり、インフレには依然として上振れリスクがあるとみているが、労働市場が冷え込みつつあるため、金利