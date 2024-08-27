気象台は、午前4時58分に、暴風警報を奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に発表しました。また波浪警報を十島村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】鹿児島県・奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に発表奄美地方では、暴風や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奄美市□暴風警報【発表】27日朝から28日明け方にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間27日