第69回全国高校軟式野球選手権は26日、兵庫県の明石トーカロ球場などで1回戦4試合が行われ、横浜商（南関東・神奈川）が前回準優勝の天理（近畿・奈良）を5―3で破った。開新（南部九州・熊本）は渡辺瞬（3年）が5安打完封の好投で城西（東京）に5―0で勝利。初出場の白鴎大足利（北関東・栃木）、仙台商（東東北・宮城）も準々決勝進出を決めた。