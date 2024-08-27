µð¿Í¤Î±ß½Ï±¦ÏÓ¤ò´°Á´Éü³è¤µ¤»¤¿?Ì¾Çì³Ú?¤¬Ä¾·â¤ËÅú¤¨¤¿¡££²£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î£±£²¾¡¡Ê£²ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î±¦ÏÓ¤¬´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾ï¡¹¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬µ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£¶¡Ë¤À¡£¶áÅ´¡¢ºå¿À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤´ä·¨µ×»Ö¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤éÌ¾Åê¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤­¤¿Æ±¥³¡¼¥Á¤¬¡¢Ìó£²Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ûÌî¤Î¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ëÉü³è¡×¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡½¡½ºòµ¨£´