古代ギリシャの彫像「サモトラケのニケ」がそうであるように、古代ローマ時代に作られた彫像の一部には首がないことがあります。「なぜ首がないのか」について、海外メディアのLiveScienceが解説しています。Why are so many Roman statues headless? | Live Sciencehttps://www.livescience.com/archaeology/romans/why-are-so-many-roman-statues-headlessブルックリン大学で古典学・美術史の教授を務めるレイチェル・クーサー氏