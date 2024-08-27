東海地方はきょうの午前中にかけて線状降水帯が発生し、大雨危険度が急激に高まるおそれがあり、気象台が警戒を呼びかけています。東海地方ではきのう夕方から各地で激しい雨が降り、三重県津市では道路が冠水するなどの被害が出ました。台風周辺の湿った空気が流れ込み、東海地方はきょうも大気の状態が不安定になり、局地的に雷を伴い、非常に激しい雨の降る所がある見込みです。きょう予想される雨の量はいずれも多い所で、愛知