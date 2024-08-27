■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (4576) ＤＷＴＩ 東証グロース [ 割安 ] (4571) ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ 東証グロース [ 割高 ] (2586) フルッタフルッタ 東証グロース [ 割高 ] (4599) ステムリム 東証グロース [ 割安 ] (8233) 高島屋 東証プライム [ 割高 ] ■ 売り予