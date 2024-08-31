ある夜、突然息子に「パパって結婚するの？」と聞かれたゆりこさん。話を続けると、息子からは可愛くて恐ろしいゆりこさんの妹、“きーちゃん”という名前が飛び出します。もしかして、夫は妹と不倫しているの……？ 不倫女をママと呼ばせる夫 14話 息子が「パパ、きーちゃん」と呼び、周りからの視線を気にするきくこさん。きくこさんは「ヨウタさんの奥さんでいたいの♡」と言い息子へママ呼びを要望します。