１９０７年：大韓帝国が純宗の皇帝即位式を慶雲宮（現・徳寿宮）で挙行１９２０年：日本が朝鮮日報に初の発行停止措置（９月２日まで）１９３６年：ベルリン五輪マラソンで金メダルを獲得した孫基禎（ソン・ギジョン）選手の日章旗抹消事件で、東亜日報が４回目の無期限発行停止１９８０年：国家保衛非常対策委員会の全斗煥（チョン・ドゥファン）常任委員長が統一主体国民会議で大統領に選出される１９９７年：金泳三（キム・ヨン