【「狼と香辛料 愛蔵版」5巻】 8月27日 発売 価格：2,420円 KADOKAWAは、マンガ「狼と香辛料 愛蔵版」の5巻を8月27日に発売する。価格は2,420円。 本作は賢狼ホロと行商人ロレンスの旅路を描いた支倉凍砂氏のライトノベルが原作。小梅けいと氏によるコミカライズ版が、全8巻の愛蔵版として刊行されている。 箔押しの豪華装丁となっているほか、A5判
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