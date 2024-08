MILLENNIUM PARADE『WHO AND HOW TOUR 2024』開催中止のお詫びとお知らせ King Gnu常田大希率いるMILLENNIUM PARADEが26日、11月2日から開催を予定していたワールドツアーMILLENNIUM PARADE『WHO AND HOW TOUR 2024』の開催中止を発表した。以下、MILLENNIUM PARADEオフィシャルサイトで公開された開催中止の報告とお詫び。【MILLENNIUM PARADE『WHO AND HOW TOUR 2024』開催中止のお詫びとお知らせ】平素より、MIL