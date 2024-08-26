Aぇ! group Aぇ! groupが26日、2nd Single 「Gotta Be」（10月9日発売）の収録内容を公開した。【写真】Aぇ! group「Gotta Be」ジャケ写疾走感のあるロックナンバーに熱量が加わったAぇ! groupにしか歌えないタイトル曲「Gotta Be」と、相手を思うピュアな恋心を歌詞にのせたスケール感のあるバラードで、佐野晶哉が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日ドラマL枠「離婚後夜」（ABCテレビ：毎週日曜深夜0時10分放送／