King Gnuの常田大希(32)が主宰する音楽プロジェクトMILLENNIUM PARADEが26日、世界ツアーの中止を発表した。「『WHO AND HOW TOUR 2024』開催中止のお詫びとお知らせ」として、公式ホームページで「平素より、MILLENNIUM PARADEを応援いただき誠にありがとうございます。11月2日(土)より開催を予定しておりましたMILLENNIUM PARADE『WHO AND HOW TOUR 2024』を、この度全公演中止とさせていただくことになりました」と報告した。