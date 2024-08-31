ローリエプレスライターのｓｕｍｉｒｅです。連載【コスパ名品リスト】では、ファッション・コスメ・日用品など、価格はお手頃なのに重宝できる名品アイテムをセレクトしてご紹介します！もうすぐ9月に入りますが、次のイベントといえばお月見♡今回は、「salut!」で見つけたナチュラルでインテリアにも馴染むお月見グッズを3つセレクトしてみました。 お月見吊るし飾り／お月見990円（税込） さまざまなモ