視野全体を無数の星々が埋め尽くしたこちらの画像、写っているのは「さんかく座(三角座)」の方向約300万光年先にある渦巻銀河「M33(さんかく座銀河)」の中心付近です。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡で撮影された渦巻銀河「M33(さんかく座銀河)」の中心付近(Credit: NASA, ESA, M. Boyer (STScI), and J. Dalcanton (University of Washington); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America))】あちこちにあ