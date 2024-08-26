長崎女子短期大学付属幼稚園に、26日から新しい通園バスが導入され、園児との対面式が行われました。 園児たちにお披露目されたのは、ピカピカの新しい通園バス。 長崎市弥生町にある長崎女子短期大学付属幼稚園では20年以上にわたり、前身の通園バスを運行していました 車両の老朽化に伴い、7月、新しい車両を導入。佐世保市のデザイナーや長崎バスの協力を得てイラスト付きの桃色のバスがお目見え