9月7日に新曲「Happiness」を配信リリースするフレデリックが、11月25日（月）にZepp Nagoyaにてワンマンライブ『FREDERHYTHM ONEMAN 2024 -MACE-』を開催する事を発表した。 チケットは、9月1日（日）までファンクラブ「フレハウス+」にて先行予約受付を行なっている。 現在、夏フェスに出演中のフレデリック。9月からはZepp Haneda(TOKYO)にて3ヶ月連続の対バンイベント『UMIMOYASU 2024 MOVE』を開催、9月22日（日）にg