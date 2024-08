NCTのドヨンがバンコクで単独コンサートを盛況裏に終えた。彼は8月24日〜25日の2日間にわたり、バンコクUOB Liveで「2024 DOYOUNG CONCERT [Dear Youth,]」を開催し、優れた歌唱力と彼ならではの青春の感性を込めた公演を披露した。今回の公演で彼は「Little Light」「Beginning」「From Little Wave」など、1stソロアルバムの収録曲をはじめ、「Like a Star」「Flying, deep in the night」「Radio Romance」など爽やかな楽曲、「