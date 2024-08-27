体操の全日本学生選手権最終日は２６日、鹿児島・西原商会アリーナで行われ、女子は笠原有彩（順大）が個人総合で合計５３．７６６点を挙げて初制覇し、種目別跳馬と段違い平行棒を合わせて３冠を果たした。団体総合はパリ五輪代表の牛奥小羽がいる日体大が１１年連続で優勝した。飲酒、喫煙問題でパリ五輪代表を辞退した宮田笙子（順大）は欠場した。男子個人総合は田辺友唯（鹿屋体大）が合計８３．７３２点で初優勝。団体