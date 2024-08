ポーラは、日本で初めて(※1)シワを改善する医薬部外品を発売した「リンクルショットブランド」の体験型イベント「Dive To Me by Wrinkle shot」を8月21日に都内で開催しました。「Dive To Me by Wrinkle shot」が開催された「リンクルショット メディカル セラム」は、日本で初めて(※2)シワを改善する医薬部外品有効成分として認められた、ポーラ・オルビスグループ独自の成分「ニールワン」(※3)を配合。2017年1月に発売し、202