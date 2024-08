ハリウッドザコシショウ×納言、TiiiMOらが出演する元気情報番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』の2024年8月10日(土)放送、「社長ご飯」コーナーに佐藤聖社長が出演しました。 Powered by TV 〜元気ジャパン〜「社長ご飯」コーナー 番組名: 『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』放送日時: 毎月第2土曜日夜7時〜8時(TOKYO MX)配信日時: 第2・第3土曜日夜8時(YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテ