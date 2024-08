【モデルプレス=2024/08/26】4人組ガールズグループ・aespa(エスパ)が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場。26日22時よりプレミア公開される動画にて、楽曲「Hot Mess」をパフォーマンスする。【写真】aespa、スタイル際立つ衣装姿で登場◆aespa「THE FIRST TAKE」登場韓国、日本などグローバルな活躍で話題のアーティストaespa。17日、18日の2日間、東京ドームで「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in