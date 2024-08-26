『Precious Dream Night』キービジュアル 11月1日に渋谷区文化総合センター大和田さくらホールで開催される『Precious Dream Night』に堂珍嘉邦、森崎ウィン、LENが出演する。昨年11月より開催した文化庁統括団体による文化芸術需要回復支援の「ドリーム・キャラバン2023」を６都市で開催し、それぞれの公演地において最も素晴らしいパフォーマンスを魅せてくれた実力派アーティスト堂珍嘉邦、森崎ウィン、LENによ